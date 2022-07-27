ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити патріарха кирила престолу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Священний Синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних православних церков з проханням притягнути очільника російської православної церкви кирила гундяєва до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу, передає УНН з посиланням на ПЦУ.
Цитата
«росія — країна, що впродовж століть пов’язувала свою ідентичність з православ’ям. А втім, упродовж останніх десятиліть, християнська віра у росії піддавалася паганізації — підступно підмінялася громадянською релігією, що позірно спирається на православну традицію, але чужа духу Євангелія та змісту святоотецької православної віри. Чимало вояків рф, що вторгнулись до нашої країни, ідентифікують себе з православ’ям. Однак справи, що чиняться окупантами, свідчать про них як про злочинців, які втратили живий зв’язок із Христом та Його Церквою», - йдеться в листі.
Деталі
У ПЦУ заявляють, що єдиними реальними досягненнями 16-го патріарха Московського стали концентрація влади у руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави.
«Ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу», - зазначається в листі.
Окрім того, ПЦУ закликали Варфоломія і предстоятелів помісних православних церков:
• засудити доктрину «русского міра» та визнати її єретичною;
• кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні;
• позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.
Доповнення
У травні ПЦУ просила Вселенського патріарха позбавити кирила престолу.