ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити патріарха кирила престолу

Цитата

«росія — країна, що впродовж століть пов’язувала свою ідентичність з православ’ям. А втім, упродовж останніх десятиліть, християнська віра у росії піддавалася паганізації — підступно підмінялася громадянською релігією, що позірно спирається на православну традицію, але чужа духу Євангелія та змісту святоотецької православної віри. Чимало вояків рф, що вторгнулись до нашої країни, ідентифікують себе з православ’ям. Однак справи, що чиняться окупантами, свідчать про них як про злочинців, які втратили живий зв’язок із Христом та Його Церквою», - йдеться в листі.

Деталі

У ПЦУ заявляють, що єдиними реальними досягненнями 16-го патріарха Московського стали концентрація влади у руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави.

«Ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу», - зазначається в листі.

Окрім того, ПЦУ закликали Варфоломія і предстоятелів помісних православних церков:

• засудити доктрину «русского міра» та визнати її єретичною;

• кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні;

• позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.

Доповнення

У травні ПЦУ просила Вселенського патріарха позбавити кирила престолу.