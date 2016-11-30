Злочинну групу судитимуть за крадіжки на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Чотирьох членів організованої злочинної групи, які розкрадали квартири жителів Донецької області, судитимуть. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що у 2014 році житель міста Новогродівки запропонував своїм знайомим створити злочинну групу для вчинення крадіжок з квартир жителів Селидове, Новогродівки, Покровська, Костянтинівки та їх районів.
Злочинці збирали інформацію про заможних громадян, вивчали їх образ життя, графіки роботи. У подальшому, використовуючи спеціальні прилади, відкривали двері або вікна житлових приміщень, проникали до них та викрадали грошові кошти та коштовності. Окрім цього члени злочинної групи викрали автомобіль та два мотоцикли.
Загальна сума завданих громадянам збитків склала майже 3 млн грн.
Дії правопорушників кваліфіковані за ч.5 ст.185 (крадіжка) та ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Потерпілим вдалось відшкодувати більше половини із зазначених збитків. Крім цього, на майно злочинців, включаючи авто та квартири, накладено арешт.