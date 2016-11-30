Преступную группу будут судить за кражи в Донецкой области

Установлено, что в 2014 году житель города Новогродовка предложил своим знакомым создать преступную группу для совершения краж из квартир жителей Селидово, Новогродовки, Покровска, Константиновки и их районов.

Преступники собирали информацию о состоятельных гражданах, изучали их образ жизни, графики работы. В дальнейшем, используя специальные приборы, открывали двери или окна жилых помещений, проникали в них и похищали денежные средства и драгоценности. Кроме этого члены преступной группы похитили автомобиль и два мотоцикла.

Общая сумма нанесенного гражданам ущерба составила почти 3 млн грн.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч.5 ст.185 (кража) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Пострадавшим удалось возместить более половины из указанных убытков. Кроме этого, на имущество преступников, включая авто и квартиры, наложен арест.