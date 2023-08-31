“Зливала” інформацію про розташування ЗСУ: експосадовиця "Донецької залізниці" проведе 8 років у вʼязниці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Жінка, яка працювала начальницею станції на Донецькій залізниці, була засуджена до 8 років позбавлення волі за передачу інформації про розташування Збройних Сил України представнику росії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Відомо, що у березні 2022 року експосадовиця «Донецької залізниці» через месенджер Telegram передавала відомості про розташування українських військових у регіоні. Вона повідомляла про місця дислокації особового складу ЗСУ, а також про місця зосередження їхньої техніки.
Жінка не визнала свою провину, але суд визнав її винною та виніс вирок у 8 років позбавлення волі.
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