"Сливала" информацию о расположении ВСУ: экс-чиновница "Донецкой железной дороги" проводит 8 лет в тюрьме

Детали

Известно, что в марте 2022 года экс-сотрудница «Донецкой железной дороги» через мессенджер Telegram передавала сведения о расположении украинских военных в регионе. Она сообщала о местах дислокации личного состава ВСУ, а также о местах сосредоточения их техники.

Женщина не признала свою вину, но суд признал ее виновной и вынес приговор в 8 лет лишения свободы.

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