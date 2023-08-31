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"Сливала" информацию о расположении ВСУ: экс-чиновница "Донецкой железной дороги" проводит 8 лет в тюрьме

Киев • УНН

 • 424963 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Женщина, работавшая начальницей станции на железной дороге, была приговорена к 8 годам лишения свободы за передачу информации о расположении Вооруженных Сил Украины представителю россии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Известно, что в марте 2022 года экс-сотрудница «Донецкой железной дороги» через мессенджер Telegram передавала сведения о расположении украинских военных в регионе. Она сообщала о местах дислокации личного состава ВСУ, а также о местах сосредоточения их техники.

Женщина не признала свою вину, но суд признал ее виновной и вынес приговор в 8 лет лишения свободы.

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