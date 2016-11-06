Зірвано джек-пот лотереї “Спортпрогноз”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. 3 листопада 2016 року зірвано джек-пот ТОТО лотереї “Спортпрогноз” розміром 180 тис. гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Головний приз дістався футбольному знавцю, який правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів, що відбулись у тиражі № 604.
“Оператор державних лотерей "М.С.Л.“ вітає переможця та очікує на нього у найближчому представництві для оформлення виграшу.
Відомо, що виграшна ставка була зроблена 3 листопада 2016 у фірмовому „ЛОТО маркеті“, що знаходиться за адресою м. Коломия, вулиця Вагілевича, 1. Вартість щасливого лотерейного білету склала 15 гривень. Нагадаємо, що мінімальна ставка у „Спортпрогноз“ становить 3 гривні”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” також нагадав, що цього року у м. Івано-Франківськ був зірваний крупний джек-пот сумою 380 000 гривень у тиражі № 595 від 18 жовтня, а найбільший джек-пот за всю історію лотереї розміром у 400 000 гривень виграли одночасно двоє гравців у 2012 році та розділи приз між собою порівну.