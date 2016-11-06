Зірвано джек-пот лотереї “Спортпрогноз”

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23671 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 48560 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68855 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139126 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202154 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191411 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211939 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197009 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152446 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153284 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 21260 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21801 перегляди

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

2 квітня, 18:00 • 19744 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20090 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 20739 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481072 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317488 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379606 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491499 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124341 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183920 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126698 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161503 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184692 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Зірвано джек-пот лотереї “Спортпрогноз”

Зірвано джек-пот лотереї “Спортпрогноз”

Київ • УНН

 • 9193 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. 3 листопада 2016 року зірвано джек-пот ТОТО лотереї “Спортпрогноз” розміром 180 тис. гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Головний приз дістався футбольному знавцю, який правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів, що відбулись у тиражі № 604.

“Оператор державних лотерей "М.С.Л.“ вітає переможця та очікує на нього у найближчому представництві для оформлення виграшу.

Відомо, що виграшна ставка була зроблена 3 листопада 2016 у фірмовому „ЛОТО маркеті“, що знаходиться за адресою м. Коломия, вулиця Вагілевича, 1. Вартість щасливого лотерейного білету склала 15 гривень. Нагадаємо, що мінімальна ставка у „Спортпрогноз“ становить 3 гривні”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” також нагадав, що цього року у м. Івано-Франківськ був зірваний крупний джек-пот сумою 380 000 гривень у тиражі № 595 від 18 жовтня, а найбільший джек-пот за всю історію лотереї розміром у 400 000 гривень виграли одночасно двоє гравців у 2012 році та розділи приз між собою порівну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30