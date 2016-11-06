Сорван джек-пот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. 3 ноября 2016 года сорван джек-пот ТОТО лотереи "Спортпрогноз" размером 180 тыс. гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Главный приз достался футбольному знатоку, который правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей, которые состоялись в тираже № 604.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и ждет в ближайшем представительстве для оформления выигрыша.
Известно, что выигрышная ставка была сделана 3 ноября 2016 года в фирменном "ЛОТО маркете", который находится по адресу г. Коломыя, улица Вагилевича, 1. Стоимость счастливого лотерейного билета составила 15 гривен. Напомним, что минимальная ставка в "Спортпрогноз" составляет 3 гривны", - отметили в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." также напомнил, что в этом году в г. Ивано-Франковск был сорван крупный джек-пот суммой 380 тысяч гривен в тираже № 595 от 18 октября, а самый большой джек-пот за всю историю лотереи размером в 400 тысяч гривен выиграли одновременно двое игроков в 2012 году и разделили приз между собой поровну.