Сорван джек-пот лотереи "Спортпрогноз"

Главный приз достался футбольному знатоку, который правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей, которые состоялись в тираже № 604.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и ждет в ближайшем представительстве для оформления выигрыша.

Известно, что выигрышная ставка была сделана 3 ноября 2016 года в фирменном "ЛОТО маркете", который находится по адресу г. Коломыя, улица Вагилевича, 1. Стоимость счастливого лотерейного билета составила 15 гривен. Напомним, что минимальная ставка в "Спортпрогноз" составляет 3 гривны", - отметили в "М.С.Л.".

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." также напомнил, что в этом году в г. Ивано-Франковск был сорван крупный джек-пот суммой 380 тысяч гривен в тираже № 595 от 18 октября, а самый большой джек-пот за всю историю лотереи размером в 400 тысяч гривен выиграли одновременно двое игроков в 2012 году и разделили приз между собой поровну.