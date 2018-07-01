Зірковий італієць провів перші два матчі на чолі київського "Арсеналу"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Новачок Української Прем’єр-ліги київський “Арсенал” провів перші два поєдинки під керівництвом нового тренера Фабріціо Раванеллі, інформує УНН з посиланням на сайт київського клубу.

Обидва спаринги закінчилися нічийними результатами. Спочатку столичні “каноніри” звели внічию матч із вінницькою “Нивою” — 1:1.

У другому поєдинку команда розписала нульову мирову з “Черкаським “Дніпром” — 0:0.

Нагадаємо, що перед новим сезоном “Арсенал” очолив колишній титулований футболіст ряду європейських клубів.

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