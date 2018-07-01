Зірковий італієць провів перші два матчі на чолі київського "Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Новачок Української Прем’єр-ліги київський “Арсенал” провів перші два поєдинки під керівництвом нового тренера Фабріціо Раванеллі, інформує УНН з посиланням на сайт київського клубу.
Обидва спаринги закінчилися нічийними результатами. Спочатку столичні “каноніри” звели внічию матч із вінницькою “Нивою” — 1:1.
У другому поєдинку команда розписала нульову мирову з “Черкаським “Дніпром” — 0:0.
Нагадаємо, що перед новим сезоном “Арсенал” очолив колишній титулований футболіст ряду європейських клубів.