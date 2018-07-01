Звездный итальянец провел первые два матча во главе киевского "Арсенала"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Новичок Украинской Премьер-лиги киевский “Арсенал” провел первые два поединка под руководством нового тренера Раванелли, информирует УНН со ссылкой на сайт киевского клуба.
Оба спарринга закончились ничейными результатами. Сначала столичные “канониры” свели вничью матч с винницкой “Нивой” — 1:1.
Во втором поединке команда расписала нулевую мировую с “Черкасским” Днепром “- 0:0.
Напомним, что перед новым сезоном “Арсенал” возглавил бывший титулованный футболист ряда европейских клубов.