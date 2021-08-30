Зірка серіалу "Вікінги" в Україні: Кетрін Винник відвідала "Пласт"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Канадська акторка українського походження Кетрін Винник відвідала скаутську організацію "Пласт" в Україні. Про це зірка повідомила у своєму Instagram, інформує УНН.
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"Так чудово возз'єднатися зі своєю українською скаутської групою дитинства "Пласт". Дякую за такий теплий прийом", — написала Кетрін в Instagram.
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Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися на Галичині: бабуся — на Львівщині, а дідусь — на Тернопільщині. Під час Другої світової війни вони втекли до Канади.
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