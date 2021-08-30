Зірка серіалу "Вікінги" в Україні: Кетрін Винник відвідала "Пласт"

Цитата

"Так чудово возз'єднатися зі своєю українською скаутської групою дитинства "Пласт". Дякую за такий теплий прийом", — написала Кетрін в Instagram.

Додамо

Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися на Галичині: бабуся — на Львівщині, а дідусь — на Тернопільщині. Під час Другої світової війни вони втекли до Канади.