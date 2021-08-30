Звезда сериала "Викинги" в Украине: Кэтрин Винник посетила "Пласт"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник посетила скаутскую организацию "Пласт" в Украине. Об этом звезда сообщила в своем Instagram, сообщает УНН.
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"Так здорово воссоединиться со своей украинской скаутской группой детства "Пласт". Спасибо за такой теплый прием", — написала Кэтрин в Instagram.
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Родители матери Кэтрин, Леси, родились в Галиции: бабушка - во Львовской области, а дедушка - в Тернопольской. Во время Второй мировой войны они сбежали в Канаду.
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