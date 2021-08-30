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Звезда сериала "Викинги" в Украине: Кэтрин Винник посетила "Пласт"

Звезда сериала "Викинги" в Украине: Кэтрин Винник посетила "Пласт"

Киев  •  УНН

 • 43846 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник посетила скаутскую организацию "Пласт" в Украине. Об этом звезда сообщила в своем Instagram, сообщает УНН.

Цитата

"Так здорово воссоединиться со своей украинской скаутской группой детства "Пласт". Спасибо за такой теплый прием", — написала Кэтрин в Instagram.

Добавим

Родители матери Кэтрин, Леси, родились в Галиции: бабушка - во Львовской области, а дедушка - в Тернопольской. Во время Второй мировой войны они сбежали в Канаду.

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Публикация от Katheryn Winnick (@katherynwinnick)

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