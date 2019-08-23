Зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів" стала продюсером нового шоу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар стала генеральним і виконавчим продюсером шоу "Будинки інших людей". Про це повідомляє УНН із посиланням на Hollywood Reporter.
Шоу "Будинки інших людей" – це спільний проект Universal TV та Fox Entertainment. Воно описується як провінційна драма, яка розповість історію дев’яти людей, що живуть у районі Ларчмонт Віллидж у Лос-Анджелесі.
Через призму соціальних медіа персонажі переживають емоційні підйоми і спади, будучи батьками, партнерами, сусідами і друзями.
Геллар дістанеться одна з головних жіночих ролей - лідера думок у соцмережах на ім'я Енн Портер.
Якщо цей проект переросте у серіал, це буде перша регулярна телевізійна роль з часів комедії "Божевільні" у 2013-14 роках, пише видання.
Нагадаємо, у мережі показали перший трейлер дебютного серіалу стрімінг-сервісу Apple TV+.