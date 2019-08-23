Звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров" стала продюсером нового шоу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар стала генеральным и исполнительным продюсером шоу "Дома других людей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.
Шоу "Дома других людей" - это совместный проект Universal TV и Fox Entertainment. Оно описывается как провинциальная драма, которая расскажет историю девяти человек, живущих в районе Ларчмонте Виллидж в Лос-Анджелесе.
Через призму социальных медиа персонажи переживают эмоциональные подъемы и спады, будучи родителями, партнерами, соседями и друзьями.
Геллар достанется одна из главных женских ролей - лидера мнений в соцсетях по имени Энн Портер.
Если этот проект перерастет в сериал, это будет первая регулярная телевизионная роль со времен комедии "Безумцы" в 2013-14 годах, пишет издание.
Напомним, в сети показали первый трейлер дебютного сериала стриминг-сервиса Apple TV +.