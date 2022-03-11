Зінченко потрапив до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Українському оборонцю англійського "Манчестер Сіті" Олександру Зінченку знайшлося місце в символічній збірній ігрового тижня у Лізі чемпіонів УЄФА. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
До символічної команди потрапили футболісти, які набрали найбільшу кількість очок в "UEFA Champions League Fantasy".
Повністю символічна збірна набула наступного вигляду:
Воротар: Адан (отримав 7 балів, "Спортінг"),
Захисники: Зінченко (8), Ляпорт (8, обидва – "Манчестер Сіті"), Шкріняр (11), Бастоні (8, обидва – "Інтер"),
Зюле (9, "Баварія"),
Півзахисники: Сане (14), Гнабрі (7), Мюллер (11, усі – "Баварія"),
Нападники: Левандовські (24, "Баварія"), Бензема (17, "Реал")
Варто відзначити, що всього у поточному сезоні Зінченко зіграв у 17 матчах за "містян" та віддав дві результативні передачі.
Що передувало
Англійський клуб зіграв у нульову нічию з португальцями та пробились у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Адже у
першій зустрічі "Ман Сіті" розгромили лісабонський клуб із рахунком 0:5.