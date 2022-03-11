Зинченко попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинскому защитнику английского "Манчестер Сити" Александру Зинченко нашлось место в символической сборной игровой недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
В символическую команду попали футболисты, которые набрали наибольшее количество очков в "UEFA Champions League Fantasy".
Полностью символическая сборная приобрела следующий вид:
Вратарь: Адан (получил 7 баллов "Спортинг"),
Защитники: Зинченко (8), Ляпорт (8, оба - "Манчестер Сити"), Шкриняр (11), Бастони (8, оба - "Интер"),
Зюле (9 "Бавария"),
Полузащитники: Сане (14), Гнабри (7), Мюллер (11, все - "Бавария"),
Нападающие: Левандовски (24 "Бавария"), Бензема (17 "Реал")
Стоит отметить, что всего в текущем сезоне Зинченко сыграл в 17 матчах за "горожан" и отдал две результативные передачи.
Что предшествовало
Английский клуб сыграл в нулевую ничью с португальцами и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ведь в
первой встрече "Ман Сити" разгромили лиссабонский клуб со счетом 0:5.