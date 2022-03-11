Зинченко попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов УЕФА

Детали

В символическую команду попали футболисты, которые набрали наибольшее количество очков в "UEFA Champions League Fantasy".

Полностью символическая сборная приобрела следующий вид:

Вратарь: Адан (получил 7 баллов "Спортинг"),

Защитники: Зинченко (8), Ляпорт (8, оба - "Манчестер Сити"), Шкриняр (11), Бастони (8, оба - "Интер"),

Зюле (9 "Бавария"),

Полузащитники: Сане (14), Гнабри (7), Мюллер (11, все - "Бавария"),

Нападающие: Левандовски (24 "Бавария"), Бензема (17 "Реал")

Стоит отметить, что всего в текущем сезоне Зинченко сыграл в 17 матчах за "горожан" и отдал две результативные передачи.

Что предшествовало

Английский клуб сыграл в нулевую ничью с португальцами и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ведь в

первой встрече "Ман Сити" разгромили лиссабонский клуб со счетом 0:5.