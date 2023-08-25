Зима буде непростою - Шмигаль про опалювальний сезон

За його словами, 24 серпня проведено низку продуктивних зустрічей, які роблять Україну сильнішою.

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«З Прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося. Вже закачали більше ніж 13 млрд кубів газу. Ремонтуємо та відновлюємо наші енергоооб’єкти», - розповів Шмигаль.

Доповнення

Станом на 15 серпня понад 70% обʼєктів ЖКГ підготовлено до опалювального сезону. До 1 жовтня очікується 100% готовність.