Зима буде непростою - Шмигаль про опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні максимально готуються до опалювального сезону, адже зима буде непростою. Уже закачано понад 13 млрд кубів газу у сховища. Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, промову якого наводить пресслужба уряду, передає УНН.
За його словами, 24 серпня проведено низку продуктивних зустрічей, які роблять Україну сильнішою.
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«З Прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося. Вже закачали більше ніж 13 млрд кубів газу. Ремонтуємо та відновлюємо наші енергоооб’єкти», - розповів Шмигаль.
Доповнення
Станом на 15 серпня понад 70% обʼєктів ЖКГ підготовлено до опалювального сезону. До 1 жовтня очікується 100% готовність.