Зима будет непростой - Шмыгаль об отопительном сезоне

По его словам, 24 августа проведен ряд продуктивных встреч, которые делают Украину сильнее.

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"С Премьер-министром Финляндии подняли вопрос отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся. Уже закачали более 13 млрд кубов газа. Ремонтируем и восстанавливаем наши энергообъекты", - рассказал Шмыгаль.

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По состоянию на 15 августа более 70% объектов ЖКХ подготовлено к отопительному сезону. К 1 октября ожидается 100% готовность.