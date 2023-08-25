Зима будет непростой - Шмыгаль об отопительном сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине максимально готовятся к отопительному сезону, ведь зима будет непростой. Уже закачано более 13 млрд кубов газа в хранилища. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, речь которого приводит пресс-служба правительства, передает УНН.
По его словам, 24 августа проведен ряд продуктивных встреч, которые делают Украину сильнее.
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"С Премьер-министром Финляндии подняли вопрос отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся. Уже закачали более 13 млрд кубов газа. Ремонтируем и восстанавливаем наши энергообъекты", - рассказал Шмыгаль.
Дополнение
По состоянию на 15 августа более 70% объектов ЖКХ подготовлено к отопительному сезону. К 1 октября ожидается 100% готовность.