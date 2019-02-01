Журналіст: список досягнень Порошенко довше, ніж перелік його недоробок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Список досягнень Петра Порошенка на посаді президента довше, ніж перелік його провалів і недоробок, в той же час ніхто з його конкурентів не може запропонувати кращої порядку, ніж він. Таку думку висловив головний редактор журналу "Новий час" Віталій Сич на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"На цьому тижні один з головних фаворитів президентських перегонів - чинний глава держави Петро Порошенко - заявив про свій намір поборотися за найвищу посаду в країні. Ми опитали людей, чия думка для нас важливо, чи гідний Порошенко другого терміну", - написав головний редактор "Нового часу ".
Він зазначив, що досягнення і провали президента збирали авторитетні експерти: Олександр Пасхавер, Володимир Фесенко, Ірина Бекешкіна, Гліб Вишлінський, Олексій Гарань та інші.
"На мій погляд, список його досягнень довше, ніж перелік провалів і недоробок. На думку експертів, другий термін Порошенко - це прогнозовано прозахідний і пронатовський вектор, повільне економічне зростання і стримана модернізація. Занадто повільний ріст і занадто стримана модернізація для багатьох, але все ж зростання і модернізація ", - підкреслив журналіст.
Він також заявив, що не бачить реальних конкурентів Петру Порошенко серед інших кандидатів у президенти.
"Хто з кандидатів, у яких є реальні шанси пройти до другого туру, може запропонувати щось краще? Боюся, що це питання зависло в повітрі. Особисто мене лідер гонки Володимир Зеленський зараз лякає навіть більше, ніж Юлія Тимошенко", - заявив Віталій Сич.