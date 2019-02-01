Журналист: Список достижений Порошенко длиннее, чем перечень его недоработок

"На этой неделе один из главных фаворитов президентской гонки – действующий глава государства Петр Порошенко – заявил о своем намерении побороться за высший пост в стране. Мы опросили людей, чье мнение для нас важно, достоин ли Порошенко второго срока", – написал главред "Нового времени".



Он отметил, что достижения и провалы президента собирали авторитетные эксперты: Александр Пасхавер, Владимир Фесенко, Ирина Бекешкина, Глеб Вышлинский, Алексей Гарань и другие.



"На мой взгляд, список его достижений длиннее, чем перечень провалов и недоработок. По мнению экспертов, второй срок Порошенко – это прогнозируемо прозападный и пронатовский вектор, медленный экономический рост и сдержанная модернизация. Слишком медленный рост и слишком сдержанная модернизация для многих, но все же рост и модернизация", – подчеркнул журналист.



Он также заявил, что не видит реальных конкурентов Петру Порошенко среди остальных кандидатов в президенты.



"Кто из кандидатов, у которых есть реальные шансы пройти во второй тур, может предложить кое-что получше? Боюсь, что этот вопрос повис в воздухе. Лично меня лидер гонки Владимир Зеленский сейчас пугает даже больше, чем Юлия Тимошенко", – заявил Виталий Сыч.