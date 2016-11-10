Жодного українського військового у Криму не затримували - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Міністерстві оборони України спростували інформацію ФСБ РФ про те, що нібито на території Криму затримали українських військових. Про це сказав у коментарі УНН речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"Насправді жодного українського військового російські спецслужби не затримували. Тому ця заява ФСБ - суцільний фейк. Робиться все для того, щоб дискредитувати українських військових, ввести в оману роросійський народ і показати начебто свою ефективність", - сказав він.
На уточнення, чи могли спецслужби РФ у Криму затримати звичайних українських громадян і видати їх за нібито диверсантів, А.Лисенко відповів: "Ми не виключаємо, що когось вони "призначать" цими диверсантами і будуть видавати за начебто українських військових".
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму "членів диверсійно-терористичної групи української розвідки".