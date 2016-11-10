Ни одного украинского военного в Крыму не задерживали - Минобороны

"На самом деле ни одного украинского военного российские спецслужбы не задерживали. Поэтому это заявление ФСБ - сплошной фейк. Делается все для того, чтобы дискредитировать украинских военных, ввести в заблуждение российский народ и показать якобы свою эффективность", - сказал он.

На уточнение, могли ли спецслужбы РФ в Крыму задержать обычных украинских граждан и выдать их за якобы диверсантов, А.Лысенко ответил: "Мы не исключаем, что кого-то они "назначат" этими диверсантами и будут выдавать за якобы украинских военных".

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".