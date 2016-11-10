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15 марта, 19:03 • 113746 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162429 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135452 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128133 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111611 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104842 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100997 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ни одного украинского военного в Крыму не задерживали - Минобороны

Ни одного украинского военного в Крыму не задерживали - Минобороны

Киев • УНН

 • 8990 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины опровергли информацию ФСБ РФ о том, что якобы на территории Крыма задержали украинских военных. Об этом сказал в комментарии УНН представитель Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

"На самом деле ни одного украинского военного российские спецслужбы не задерживали. Поэтому это заявление ФСБ - сплошной фейк. Делается все для того, чтобы дискредитировать украинских военных, ввести в заблуждение российский народ и показать якобы свою эффективность", - сказал он.

На уточнение, могли ли спецслужбы РФ в Крыму задержать обычных украинских граждан и выдать их за якобы диверсантов, А.Лысенко ответил: "Мы не исключаем, что кого-то они "назначат" этими диверсантами и будут выдавать за якобы украинских военных".

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".

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