Жодна міжнародна організація не може повернути Україні дітей, яких незаконно депортувала росія – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Жодна міжнародна організація не може повернути Україні дітей, які були незаконно депортовані росією. Про це в інтерв’ю іноземним журналістам заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Жодна міжнародна організація не може нам повернути дітей. Ніхто не може знайти інструмент. Війна показала, що таке союз НАТО, показала як це працює, показала слабкі місця... Ця перевірка інша – гуманітарна, з дітьми", - сказав Президент.
Деталі
Висловивши повагу до ООН, Зеленський зазначив, що на сьогодні в світі не існує діючих інституцій, які б були спроможні повернути викрадених росією дітей.
"Тому тільки політичний тиск. Кого? Сильних. Я дуже хочу повернути дітей", - наголосив Зеленський.
Доповнення
Україна передала Міжнародному комітету Червоного Хреста список з іменами понад 19 тис. депортованих росією українських дітей.