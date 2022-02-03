Жоден випадок позастатутних відносин не залишиться без оцінки: Монастирський закликав нацгвардійців повідомляти про порушення їх прав
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Денис Монастирський закликав нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію МВС, інформує УНН з посиланням на повідомлення міністества.
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Нацгвардійці або ж їхні родичі можуть звертатися за номером 15-36: з понеділка по четвер – з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45.
"Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень", – наголосив Денис Монастирський.
Також, додав міністр, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їхньої служби.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. Унаслідок цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро дістали поранення.
Відкрито кримінальне провадження, яке кваліфікувало розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв надати висновки щодо трагедії, зокрема і кадрові.
Окрім того, командувач Нацгвадії подав у відставку та був звільнений.