Справа дніпровського стрілка: Монастирський обіцяє кадрові висновки

Цитата:

“За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег. Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї”, — написав міністр.

“Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові”, — додав він.

Деталі

Як стало відомо УНН, раніше сьогодні підозрюваного у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі затримали в результаті спецоперації.

Раніше ДБР встановило, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 — отримали поранення різного ступеню тяжкості.

За фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.