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Шахед-136

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: стрілка затримали

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: стрілка затримали

Київ • УНН

 • 30181 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Підозрюваного у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі затримали в результаті спецоперації. Інформацію про це УНН підтвердили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Цитата:

“Слідство підтверджує, його тільки що затримали. Це була спільна спецоперація ДБР, Нацполіції та інших правоохоронних органів”, — повідомили в ДБР.

Деталі

Раніше ДБР встановило, що один із військовослужбовців Національної гвардії України відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. У результаті 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 — отримали поранення різного ступеню тяжкості.

За фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях була введена поліцейська спецоперація.

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