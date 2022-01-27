Дело днепровского стрелка: Монастырский обещает кадровые выводы

КИЕВ. 27 января. УНН. По приказу министра внутренних дел Дениса Монастырского будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к расстрелу 21-летним военнослужащим своих коллег. После этого будут сделаны выводы, в том числе кадровые. Об этом Монастырский написал в своем Facebook, информирует УНН.