Жнива в Україні: аграрії зібрали вже 1,7 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Збиральна кампанія триває вже у 8 регіонах, загалом аграрії зібрали вже 1 млн 716 тис. тонн зерна нового врожаю, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.
“Станом на 25 червня до збирання зернових культур долучилися аграрії Кіровоградської та Закарпатської областей. Раніше почали жнивувати у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Загалом вже зібрано 1 716 тис. тонн зерна нового врожаю”, — йдеться у повідомленні.
У розрізі культур намолочено:
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- озимої пшениці 552 тис. тонн;
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- озимого ячменю 1135 тис. тонн;
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- гороху 29 тис. тонн.
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Крім того, у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій областях розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 75 тис. га і намолочено 130 тис. тонн.
Нагадаємо, у Мінагрополітики розвіяли побоювання українців щодо дефіциту зерна.