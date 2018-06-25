Жнива в Україні: аграрії зібрали вже 1,7 млн тонн зерна

“Станом на 25 червня до збирання зернових культур долучилися аграрії Кіровоградської та Закарпатської областей. Раніше почали жнивувати у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Загалом вже зібрано 1 716 тис. тонн зерна нового врожаю”, — йдеться у повідомленні.

У розрізі культур намолочено:



озимої пшениці 552 тис. тонн;



озимого ячменю 1135 тис. тонн;



гороху 29 тис. тонн.



Крім того, у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій областях розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 75 тис. га і намолочено 130 тис. тонн.

Нагадаємо, у Мінагрополітики розвіяли побоювання українців щодо дефіциту зерна.