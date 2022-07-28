"Життя триває і під час війни" - психолог розповіла, як впоратися з почуттям провини

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«Війна – наше велике спільне горе, що торкнулося кожного з нас, і в таких умовах складно отримувати задоволення від життя. Тож почуття провини зараз широко поширене, адже частина населення постраждала від війни, у багатьох немає доступу до їжі та води. На фоні цього решта українців відчувають вину, що в них є не лише їжа, а й гроші та доступ до розваг. Крім того, достатньо поширене явище - осудження інших, за те, що вони насолоджуються життям. Тобто тут грають роль особисте відчуття та оцінка інших людей», – розповіла Бобер.

Деталі

Психолог радить, що передусім треба сісти та прислухатися до себе, про що тривога і як можна з нею обійтися. Чим більший рівень усвідомленості, тим легше впоратися з провиною.

Далі важливо збагнути, що життя продовжується, і наскільки б жахливою не була війна та як дорого вона б не коштувала кожному з нас, життя одне, і воно триває навіть під час війни. Варто зрозуміти, що нормально - бути в безпеці, мати гроші і отримувати задоволення.

«Позбутися від провини часто допомагає оплата. Якщо людина почуває себе винною за те, що смачно їсть, добре відпочиває, варто прирівняти цю провину до відсотку від доходів на потреби ЗСУ чи постраждалим від воєнних дій. І вже на системній основі оплачувати свою провину. Так, 10-15% можуть йти регулярно на донати, і це дійсно знизить почуття провини, бо воно з’являється там, де людина відчуває, що робить недостатньо. Якщо визначений відсоток не допомагає, його можна збільшити. Проте важливо не забувати дбати про себе і не збільшувати донати настільки, щоб це позбавило можливості нормально їсти та отримувати задоволення від життя», – радить психолог.

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Окрім того, важливе оточення. Коли є люди поруч, які можуть підтримати і розділити намагання повернути нормальність життю, то з почуттям провини впоратися легше. Проте, якщо оточення навпаки цькує за недостатню допомогу, тут впоратися складніше і, скоріше за все, доведеться звернутися до психолога. Окрім того, до спеціаліста варто звертатися, якщо провина дійсно заважає нормально жити.

«Якщо ви усвідомлюєте провину, можете з нею впоратися і при цьому продовжувати жити, то це чудово. Але якщо провина настільки токсична, що ви не дозволяєте собі навіть сходити випити кави чи викласти фото сніданку в інстаграм, то вам варто звернутися по допомогу до психолога», – говорить психотерапевт.

Вона додала, що в цілому почуття провини зараз є гарним показником, який говорить про чуттєвість, вміння співчувати і рефлексувати. Якщо людина постійно допомагає в міру своїх сил та можливостей, то основне завдання – надати цінність своєму вкладу.

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