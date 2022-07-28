"Життя триває і під час війни" - психолог розповіла, як впоратися з почуттям провини

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43075 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90461 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128538 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 179912 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176529 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173799 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150068 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116079 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109093 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312783 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ
Популярнi новини

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 25173 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51155 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

1 квітня, 16:49 • 20547 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 22291 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 20339 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187552 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312787 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 573102 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516401 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51155 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93658 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121199 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144188 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157669 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

"Життя триває і під час війни" - психолог розповіла, як впоратися з почуттям провини

"Життя триває і під час війни" - психолог розповіла, як впоратися з почуттям провини

Київ • УНН

 • 917685 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Нормально відчувати невелику провину, але дуже важливо, щоб вона не зупиняла людей жити і отримувати задоволення від життя. Про це в коментарі УНН розповіла психотерапевт Діана Бобер.

Цитата

«Війна – наше велике спільне горе, що торкнулося кожного з нас, і в таких умовах складно отримувати задоволення від життя. Тож почуття провини зараз широко поширене, адже частина населення постраждала від війни, у багатьох немає доступу до їжі та води. На фоні цього решта українців відчувають вину, що в них є не лише їжа, а й гроші та доступ до розваг. Крім того, достатньо поширене явище - осудження інших, за те, що вони насолоджуються життям. Тобто тут грають роль особисте відчуття та оцінка інших людей», – розповіла Бобер.

Деталі

Психолог радить, що передусім треба сісти та прислухатися до себе, про що тривога і як можна з нею обійтися. Чим більший рівень усвідомленості, тим легше впоратися з провиною.

Далі важливо збагнути, що життя продовжується, і наскільки б жахливою не була війна та як дорого вона б не коштувала кожному з нас, життя одне, і воно триває навіть під час війни. Варто зрозуміти, що нормально - бути в безпеці, мати гроші і отримувати задоволення.

«Позбутися від провини часто допомагає оплата. Якщо людина почуває себе винною за те, що смачно їсть, добре відпочиває, варто прирівняти цю провину до відсотку від доходів на потреби ЗСУ чи постраждалим від воєнних дій. І вже на системній основі оплачувати свою провину. Так, 10-15% можуть йти регулярно на донати, і це дійсно знизить почуття провини, бо воно з’являється там, де людина відчуває, що робить недостатньо. Якщо визначений відсоток не допомагає, його можна збільшити. Проте важливо не забувати дбати про себе і не збільшувати донати настільки, щоб це позбавило можливості нормально їсти та отримувати задоволення від життя», – радить психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Бий, біжи, замри": психолог розповіла, як дорослі реагують на війну та як зберігати спокій під час бойових дій

Окрім того, важливе оточення. Коли є люди поруч, які можуть підтримати і розділити намагання повернути нормальність життю, то з почуттям провини впоратися легше. Проте, якщо оточення навпаки цькує за недостатню допомогу, тут впоратися складніше і, скоріше за все, доведеться звернутися до психолога. Окрім того, до спеціаліста варто звертатися, якщо провина дійсно заважає нормально жити.

«Якщо ви усвідомлюєте провину, можете з нею впоратися і при цьому продовжувати жити, то це чудово. Але якщо провина настільки токсична, що ви не дозволяєте собі навіть сходити випити кави чи викласти фото сніданку в інстаграм, то вам варто звернутися по допомогу до психолога», – говорить психотерапевт.

Вона додала, що в цілому почуття провини зараз є гарним показником, який говорить про чуттєвість, вміння співчувати і рефлексувати. Якщо людина постійно допомагає в міру своїх сил та можливостей, то основне завдання – надати цінність своєму вкладу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кризовий тайм-аут: поради психолога, як у війну не відкладати життя на потім

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06