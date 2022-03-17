"Бий, біжи, замри": психолог розповіла, як дорослі реагують на війну та як зберігати спокій під час бойових дій

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“Під час війни в людей, зазвичай, формується три первинні реакції: “бий, біжи, замри”. Тобто люди, які виїхали – у них реакція “біжи”. Той, хто залишається, і ховається у підвалах – ті “завмирають”. Є ті, хто йде воювати. Здебільшого це стосується чоловіків, які мають військову підготовку. Це реакція "бий", - зазначає психотерапевт.

Перебуваючи всередині війни, доросла людина повинна, передусім, зберігати здоровий глузд і не втрачати пильності.

Найчастіше, поринаючи в новини, люди опиняються у “вакуумі” своїх страхів та хвилювання, що лише продовжує наростати.

Фахівець зазначає, що в таких ситуаціях необхідно вчитися повертатися в реальність та відстежувати свій стан.

Дихальні практики

Психотерапевт розповіла про кілька дихальних практик, які допоможуть повернути спокій.

Техніка "Драбинка". Для цього необхідно поступово вдихати повітря і в такому ж темпі видихати. Кожен вдих повинен бути посилений за попередній. На фінальному вдиху потрібно зробити глибокий видих. Цю техніку слід виконувати протягом 5 хвилин.

Техніка "Квадрат". Людина дихає на чотири рахунки. Тобто, необхідно зробити глибокий вдих, затримати дихання на 4 секунди, після зробити видих і затриматися на 4 секунди. Кожен вдих і видих робити з таким інтервалом. Така техніка допомагає привести в норму дихання, відповідно, це впливає на фізичний стан.

Необхідність роботи з тілом

Психолог також акцентує увагу на необхідності роботи зі своїм тілом. Необхідно перевіряти опору в ногах, перевіряти цілісність власного тіла. Оскільки робота з тілом допомагає мозку визнати фізичну реальність, де він перебуває.

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“Дуже важливо постійно тестувати реальність. Аж до того, що ставити собі запитання: де я зараз? Тут небезпечно чи безпечно? Рахуйте людей, які знаходяться поряд. Коли ви читаєте новини та бачите цей жах – від цього стає страшно, і ви залишаєтеся у вакуумі свого страху. Розуміння того, що довкола вас є люди і є суспільство, допомагає зрозуміти, що ви не одні у цій війні”, - додає фахівець.

Планувати свій день

Співрозмовниця агентства зазначила, що для того, щоб вийти зі стану завмирання, важливо ставити собі прості завдання на найближчий час. Наприклад: погуляти із собакою, приготувати сніданок, прийняти душ. Важливо це робити і записувати всі виконані завдання. Це необхідно для того, щоб повернути прагнення до життя.

“Коли людині страшно, у неї відбувається ефект завмирання. Вона починає занурюватися в новини і починати боятися ще більше. У когось виникають різного роду залежності. Люди починають курити, виникають проблеми з алкоголем. Планування допомагає залишатися життєздатнішим”, - додала експерт.