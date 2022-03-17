"Бий, біжи, замри": психолог розповіла, як дорослі реагують на війну та як зберігати спокій під час бойових дій

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54611 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 111027 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 142719 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 193847 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 188793 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 180688 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 154429 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117629 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110127 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 324073 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 35459 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 40619 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 26791 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 33095 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 28017 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 199302 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 324089 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 582826 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 525271 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 724694 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 55958 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 97032 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 124377 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 147137 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 160439 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

"Бий, біжи, замри": психолог розповіла, як дорослі реагують на війну та як зберігати спокій під час бойових дій

"Бий, біжи, замри": психолог розповіла, як дорослі реагують на війну та як зберігати спокій під час бойових дій

Київ • УНН

 • 2688847 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Зберігати спокій під час активної фази бойових дій важко. Особливо це стосується тих, хто вперше проживає війну і не знає, як контролювати свій стан. Як правило, у такі моменти формуються три реакції: "бий, біжи, замри". Психотерапевт Олександра Литвинчук у розмові з журналістом УНН розповіла про те, як навчитися контролювати свій емоційний стан та прийняти реальність нинішніх буднів.

Цитата

“Під час війни в людей, зазвичай, формується три первинні реакції: “бий, біжи, замри”. Тобто люди, які виїхали – у них реакція “біжи”. Той, хто залишається, і ховається у підвалах – ті “завмирають”. Є ті, хто йде воювати. Здебільшого це стосується чоловіків, які мають військову підготовку. Це реакція "бий", - зазначає психотерапевт.

Перебуваючи всередині війни, доросла людина повинна, передусім, зберігати здоровий глузд і не втрачати пильності.

Найчастіше, поринаючи в новини, люди опиняються у “вакуумі” своїх страхів та хвилювання, що лише продовжує наростати.

Фахівець зазначає, що в таких ситуаціях необхідно вчитися повертатися в реальність та відстежувати свій стан.

Дихальні практики

Психотерапевт розповіла про кілька дихальних практик, які допоможуть повернути спокій.

Техніка "Драбинка". Для цього необхідно поступово вдихати повітря і в такому ж темпі видихати. Кожен вдих повинен бути посилений за попередній. На фінальному вдиху потрібно зробити глибокий видих. Цю техніку слід виконувати протягом 5 хвилин.

Техніка "Квадрат". Людина дихає на чотири рахунки. Тобто, необхідно зробити глибокий вдих, затримати дихання на 4 секунди, після зробити видих і затриматися на 4 секунди. Кожен вдих і видих робити з таким інтервалом. Така техніка допомагає привести в норму дихання, відповідно, це впливає на фізичний стан.

Необхідність роботи з тілом

Психолог також акцентує увагу на необхідності роботи зі своїм тілом. Необхідно перевіряти опору в ногах, перевіряти цілісність власного тіла. Оскільки робота з тілом допомагає мозку визнати фізичну реальність, де він перебуває.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звати речі своїми іменами: психолог дала поради, як пояснити дітям військові дії в Україні

“Дуже важливо постійно тестувати реальність. Аж до того, що ставити собі запитання: де я зараз? Тут небезпечно чи безпечно? Рахуйте людей, які знаходяться поряд. Коли ви читаєте новини та бачите цей жах – від цього стає страшно, і ви залишаєтеся у вакуумі свого страху. Розуміння того, що довкола вас є люди і є суспільство, допомагає зрозуміти, що ви не одні у цій війні”, - додає фахівець.

Планувати свій день

Співрозмовниця агентства зазначила, що для того, щоб вийти зі стану завмирання, важливо ставити собі прості завдання на найближчий час. Наприклад: погуляти із собакою, приготувати сніданок, прийняти душ. Важливо це робити і записувати всі виконані завдання. Це необхідно для того, щоб повернути прагнення до життя.

“Коли людині страшно, у неї відбувається ефект завмирання. Вона починає занурюватися в новини і починати боятися ще більше. У когось виникають різного роду залежності. Люди починають курити, виникають проблеми з алкоголем. Планування допомагає залишатися життєздатнішим”, - додала експерт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЗдоров'я
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30