Называть вещи своими именами: психолог дала советы, как объяснить детям военные действия в Украине

ukru
19:03 • 53856 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 107779 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106612 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101742 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 77115 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 83857 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 74289 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 111775 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122116 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126524 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 84470 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 61898 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 66421 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 79187 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 97719 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 111775 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 112580 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 252102 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 281678 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 218244 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 100347 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122116 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108000 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125481 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 127688 просмотра
Актуальное
Называть вещи своими именами: психолог дала советы, как объяснить детям военные действия в Украине

Называть вещи своими именами: психолог дала советы, как объяснить детям военные действия в Украине

Киев • УНН

 • 607549 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Самыми чувствительными во время войны являются дети, которым труднее всего объяснить, для чего созданы бомбоубежища, и почему за окном слышны взрывы. В такие моменты родителям необходимо сохранять спокойствие даже находясь в сложных условиях. Поскольку от их эмоционального состояния будет зависеть восприятие ребенком новых реалий бытия. Психолог Анна Попова в беседе с журналистом УНН дала советы, как вести себя с детьми во время военного положения.

Цитата

“Дети до окончания пубертатного периода не могут опираться на себя. Их эмоциональное состояние, чувство безопасности, уверенность в будущем зависят от значимого взрослого. Чаще всего, эту функцию выполняют родители. Поэтому от поведения родителей, их эмоциональных реакций, контакта с детьми зависит эмоциональное состояние ребенка”, - рассказала психолог.

Детали

Ребенку необходимо объяснять, что происходит, на том уровне, на котором он способен это понять. Психолог отмечает, что обычно, до семилетнего возраста детям можно выдавать информацию очень кратко и без страшных подробностей. Однако важно объяснить то, что происходит сейчас, и то, что семья планирует делать в ближайшее время.

"Это может быть план на день, или несколько часов. Но ребенок должен понимать, что есть определенность и будущее, на которые можно опираться. Если родители паникуют на глазах у ребенка, надо по крайней мере проговорить свое волнение, что вам также страшно, и вы не знаете, что с этим делать. Но вам нужно немного времени, чтобы успокоиться и решить, как действовать дальше. Дайте ребенку ощущение, что вы о нем позаботитесь, на вас можно рассчитывать”, - подчеркнула специалист.

Обычно дети сохраняют спокойствие и детскую непосредственность даже в самые опасные минуты, если родители выглядят спокойными. Это значит, что они (родители) рядом, и на них можно положиться. В то же время, поведение ребенка может быть разным. Например, иногда он готов к сложным разговорам и сам задает вопросы. А иногда ведет себя так, будто ему это не интересно. Психолог отмечает, что обе реакции являются обычными и естественными.

"Если у ребенка есть потребность, вы можете говорить с ним об обстоятельствах. Спросите, что его больше всего волнует, что помогло бы ему чувствовать себя спокойнее и увереннее. Если ребенок не готов к разговору, не надо его склонять и заставлять”, - отмечает специалист.

В случае, если ребенок все же ставит вопрос о том, что происходит - родителям необходимо быть готовыми ответить. Однако, если ответов нет, или взрослый не готов рассказать правду - об этом надо говорить откровенно. Это важно сделать без агрессии и отговорок. Поскольку такое поведение лишь повысит тревожное состояние ребенка. Также отмечается, что дети могут выдавать неадекватную и необычную реакцию на события. Если это происходит в течение нескольких дней, родители могут помочь ребенку своим вниманием, объяснениями, контактом, физическими объятиями и привлечением ребенка к конкретным действиям. Но если такое поведение продолжается более недели, имеет смысл найти возможность обратиться за помощью к психологу или кризисному центру.

"Вы можете периодически спрашивать ребенка о его настроении, его чувствах, отношении к новой реальности. Будьте эмпатичными и терпимыми к эмоциональным реакциям ребенка, поддерживайте его, возвращайте ощущение, что так было не всегда, и так будет не всегда. Это только сложный период, который семье надо пережить вместе. Скажите: Я понимаю как тебе сейчас тяжело, но ты не всегда так себя чувствовал, я с тобой, и вместе мы обязательно преодолеем трудности”, - добавляет специалист.

Стоит помогать ребенку выразить свои чувства, поскольку это снимет напряжение и нейтрализует негативные эмоции. Здесь будут полезны не только словесное выражение чувств, но и рисунки, лепка, игры с куклами, и тому подобное.

“Помните, детская психика очень гибкая. Дети обладают невероятной способностью подстраиваться под обстоятельства и адаптироваться. И именно от нас зависит, как они адаптируются и что останется в памяти после обстоятельств войны”, - резюмировала психолог.

Напомним

В ночь на 24 февраля 2022 года вооруженные силы российской федерации вторглись на территорию Украины, начав бомбить гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население во всех регионах. В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории государства, которое 15 марта продлили еще на 30 суток. Оборона продолжается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы