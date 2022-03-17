“Бей, беги, замри”: психолог рассказала, как взрослые реагируют на войну и как сохранять спокойствие во время

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“Во время войны у людей, как правило, формируется три первичные реакции: “бей, беги, замри”. То есть, люди, которые выехали - у них реакция “беги”. Тот, кто остается, и укрывается в подвалах - те “замирают”. Есть те, кто идут воевать. В основном, это касается мужчин, у которых есть военная подготовка. Это реакция “бей”, - отмечает психотерапевт.

Находясь внутри войны, взрослый человек должен, прежде всего, сохранять здравый рассудок и не терять бдительность.

Зачастую, погружаясь в новости, люди оказываются в “вакууме” своих страхов и волнения, которое только продолжает нарастать.

Специалист отмечает, что в таких ситуациях необходимо учиться возвращаться в реальность, и отслеживать свое состояние.

Дыхательные практики

Психотерапевт рассказала о нескольких дыхательных практиках, которые помогут вернуть спокойствие.

Техника “Лесенка”. Для этого необходимо постепенно вдыхать воздух, и в таком же темпе выдыхать. Каждый вдох должен быть усиленнее предыдущего. На финальном вдохе нужно сделать глубокий выдох. Эту технику необходимо выполнять в течение 5 минут.

Техника “Квадрат”. Человек дышит на четыре счета. То есть: необходимо сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 4 секунды, после сделать выдох и задержаться на 4 секунды. Каждый вдох и выдох делать с таким интервалом. Такая техника помогает привести в норму дыхание, соответственно, это влияет на физическое состояние.

Необходимость работы с телом

Психолог также акцентирует внимание на необходимости работы со своим телом. Необходимо проверять опору в ногах, проверять целостность собственного тела. Поскольку работа с телом помогает мозгу признать физическую реальность, где он находится.

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“Очень важно постоянно тестировать реальность. Вплоть до того, что задавать себе вопросы: где я сейчас? Тут опасно или безопасно? Считайте людей, которые находятся рядом. Когда вы читаете новости и видите этот ужас - от этого становится страшно, и вы остаетесь в вакууме своего страха. Понимание того, что вокруг вас есть люди и есть общество, помогает понять, что вы не одни в этой войне”, - добавляет специалист.

Планировать свой день

Собеседник агентства отметила, что для того, чтобы выйти из состояния замирания - важно ставить себе простые задачи на ближайшее время. Например: погулять с собакой, приготовить завтрак, принять душ. Важно это делать и записывать все выполненные задачи. Это необходимо для того, чтобы вернуть в себе стремление к жизни.

“Когда человеку страшно, у него происходит эффект замирания. Он начинает погружаться в новости, и начинать бояться еще больше. У кого-то появляются разного рода зависимости. Люди начинают курить, появляются проблемы с алкоголем. Планирование помогает оставаться более жизнеспособным”, - добавила эксперт.