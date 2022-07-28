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"Жизнь продолжается и во время войны" - психолог рассказала, как справиться с чувством вины

"Жизнь продолжается и во время войны" - психолог рассказала, как справиться с чувством вины

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Нормально ощущать небольшую вину, но очень важно, чтобы она не останавливала людей жить и получать удовольствие от жизни. Об этом в комментарии УНН рассказала психотерапевт Диана Бобер.

Цитата

«Война – наше великое общее горе, затронувшее каждого из нас, и в таких условиях сложно получать удовольствие от жизни. Поэтому чувство вины сейчас широко распространено, ведь часть населения пострадала от войны, у многих нет доступа к пище и воде. На фоне этого остальные украинцы чувствуют вину, что у них есть не только еда, но и деньги и доступ к развлечениям. Кроме того, достаточно распространенное явление – осуждение других, за то, что они наслаждаются жизнью. То есть здесь играют роль личное чувство и оценка других людей», – рассказала Бобер.

Детали

Психолог советует, что, прежде всего, надо сесть и прислушиваться к себе, о чем тревога и как можно с ней справиться. Чем больше уровень осознанности, тем легче справиться с виной.

Далее важно понять, что жизнь продолжается, и насколько ужасной ни была война и как дорого она бы не стоила каждому из нас, жизнь одна, и она продолжается даже во время войны. Следует понять, что нормально – быть в безопасности, иметь деньги и получать удовольствие.

«Избавиться от вины часто помогает оплата. Если человек чувствует себя виноватым за то, что вкусно ест, хорошо отдыхает, следует приравнять эту вину к проценту от доходов на нужды ВСУ или пострадавшим от военных действий. И уже на системной основе оплачивать свою вину. Так, 10-15% могут идти регулярно на донаты, и это действительно снизит чувство вины, ибо оно появляется там, где человек чувствует, что делает недостаточно. Если определенный процент не помогает, его можно увеличить. Однако важно не забывать заботиться о себе и не увеличивать донаты настолько, чтобы это лишило возможности нормально есть и получать удовольствие от жизни», – советует психолог.

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Кроме того, важно окружение. Когда есть люди рядом, которые могут поддержать и разделить попытки вернуть нормальность жизни, то с чувством вины справиться легче. Однако, если окружение наоборот травит за недостаточную помощь, здесь справиться сложнее и, скорее всего, придется обратиться к психологу. Кроме того, к специалисту следует обращаться, если вина действительно мешает нормально жить.

«Если вы осознаете вину, можете с ней справиться и при этом продолжать жить, то это здорово. Но если вина настолько токсична, что вы не позволяете себе даже сходить выпить кофе или выложить фото завтрака в инстаграме, то вам стоит обратиться за помощью к психологу», – говорит психотерапевт.

Она добавила, что в целом чувство вины сейчас является хорошим показателем, который говорит о чувственности, умении сочувствовать и рефлексировать. Если человек постоянно помогает по мере своих сил и возможностей, то основная задача – придать ценность своему вкладу.

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