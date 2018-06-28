Житомирські прикордонники затримали трьох сталкерів
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 червня. УНН. Двох українців та одного громадянина РФ, які намагались незаконно проникнути до зони відчуження, виявили прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.
Порушників затримали, коли ті вже проникли до зони безумовного відселення – про проникнення до зони відчуження повідомив дільничний інспектор прикордонної служби відділу "Іванків".
"Порушниками законодавства виявилися громадянин та громадянка України, жителі Києва та Хмельницької області, а також громадянин Російської Федерації, який нещодавно в'їхав на територію нашої держави через один з пунктів пропуску на Чернігівщині. Спонукала молодих людей порушити законодавство України жага до екстремального туризму та відпочинку", – повідомляють прикордонники.
Наразі співробітниками Національної поліції на всіх осіб складені адміністративні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.
Як повідомляв УНН, поблизу територій зони відчуження ЧАЕС прикордонники Житомирського загону затримали чоловіка зі зброєю.