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Житомирські прикордонники затримали трьох сталкерів

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 червня. УНН. Двох українців та одного громадянина РФ, які намагались незаконно проникнути до зони відчуження, виявили прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.

Порушників затримали, коли ті вже проникли до зони безумовного відселення – про проникнення до зони відчуження повідомив дільничний інспектор прикордонної служби відділу "Іванків".

"Порушниками законодавства виявилися громадянин та громадянка України, жителі Києва та Хмельницької області, а також громадянин Російської Федерації, який нещодавно в'їхав на територію нашої держави через один з пунктів пропуску на Чернігівщині. Спонукала молодих людей порушити законодавство України жага до екстремального туризму та відпочинку", – повідомляють прикордонники.

Наразі співробітниками Національної поліції на всіх осіб складені адміністративні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.

Як повідомляв УНН, поблизу територій зони відчуження ЧАЕС прикордонники Житомирського загону затримали чоловіка зі зброєю. 

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