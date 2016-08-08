Житомирщина отримала вакцини від сказу
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вакцини від сказу надійшли до Житомирської області, про це проінформували у прес-службі Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
“Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2016 № 748 Житомирська область отримала 3 тисячі 960 доз імунобіологічного препарату — антирабічної вакцини. Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації оперативно проведений розподіл вакцини лікувально-профілактичним закладам області відповідно до потреб районів у цьому препараті”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що до надходження вакцин в область вони були наявні у обмеженій кількості.