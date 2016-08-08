Житомирская область получила вакцины от бешенства

"В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 25.07.2016 г. №748 Житомирская область получила 3 тыс. 960 доз иммунобиологического препарата - антирабической вакцины. Управлением здравоохранения облгосадминистрации оперативно проведено распределение вакцины лечебно-профилактическим учреждениям области в соответствии с потребностями районов в этом препарате", - говорится в сообщении.

.Напомним, что до поступления вакцин в область они имелись в ограниченном количестве.