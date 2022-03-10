Житло, допомога та легкий пошук інформації: “Дія” поділилась корисними онлайн-сервісами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У “Дії” створили добірку з корисними сервісами для українців, сьогодні оприлюднили три сервіси, які будуть корисні у пошуку житла, допомоги та інформації, пише УНН.
Деталі
Так, запропоновані “Дією” сервіси:
- ВзаємоДія https://viyna.net/
Платформа для легкого пошуку інформації. Тут ви можете дізнатися "що робити, якщо…", де знайти житло/транспорт/ліки, як перейти кордон та навіть на які канали та акаунти варто підписатися.
- Допомагай! https://dopomagai.org/
Волонтерська організація, де ви можете отримати або надати допомогу з житлом, евакуацією або отримати гуманітаркою.
- Прихисток https://prykhystok.in.ua/
Тут можна знайти житло в безпечному місці або ж запропонувати власне для біженців.
Раніше
Як писав УНН, через державний сервіс "Дія" для української армії зібрали вже 120 мільйонів гривень.