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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Житло, допомога та легкий пошук інформації: “Дія” поділилась корисними онлайн-сервісами

Житло, допомога та легкий пошук інформації: “Дія” поділилась корисними онлайн-сервісами

Київ • УНН

 • 170550 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У “Дії” створили добірку з корисними сервісами для українців, сьогодні оприлюднили три сервіси, які будуть корисні у пошуку житла, допомоги та інформації, пише УНН.

Деталі

Так, запропоновані “Дією” сервіси:

- ВзаємоДія https://viyna.net/

Платформа для легкого пошуку інформації. Тут ви можете дізнатися "що робити, якщо…", де знайти житло/транспорт/ліки, як перейти кордон та навіть на які канали та акаунти варто підписатися.

- Допомагай! https://dopomagai.org/

Волонтерська організація, де ви можете отримати або надати допомогу з житлом, евакуацією або отримати гуманітаркою.

- Прихисток https://prykhystok.in.ua/

Тут можна знайти житло в безпечному місці або ж запропонувати власне для біженців.

Раніше

Як писав УНН, через державний сервіс "Дія" для української армії зібрали вже 120 мільйонів гривень.

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