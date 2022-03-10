Жилье, помощь и легкий поиск информации: "Дія" поделилась полезными онлайн-сервисами

Детали

Так, предложенные “Дією” сервисы:

- Взаимодействие https://viyna.net/

Платформа для легкого поиска информации. Здесь вы можете узнать "что делать, если..." Где найти жилье/транспорт/лекарства, как перейти границу и даже на какие каналы и аккаунты стоит подписаться.

- Помогай! https://dopomagai.org/

Волонтерская организация, где вы можете получить или оказать помощь с жильем, эвакуацией или получить гуманитаркой.

- Приют https://prykhystok.in.ua/

Здесь можно найти жилье в безопасном месте или же предложить собственно для беженцев.

Ранее

Как писал УНН, через государственный сервис "Дія" для украинской армии собрали уже 120 миллионов гривен.