Жилье, помощь и легкий поиск информации: "Дія" поделилась полезными онлайн-сервисами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В “Дії” создали подборку с полезными сервисами для украинцев, сегодня обнародовали три сервиса, которые будут полезны в поиске жилья, помощи и информации, пишет УНН.
Детали
Так, предложенные “Дією” сервисы:
- Взаимодействие https://viyna.net/
Платформа для легкого поиска информации. Здесь вы можете узнать "что делать, если..." Где найти жилье/транспорт/лекарства, как перейти границу и даже на какие каналы и аккаунты стоит подписаться.
- Помогай! https://dopomagai.org/
Волонтерская организация, где вы можете получить или оказать помощь с жильем, эвакуацией или получить гуманитаркой.
- Приют https://prykhystok.in.ua/
Здесь можно найти жилье в безопасном месте или же предложить собственно для беженцев.
Ранее
Как писал УНН, через государственный сервис "Дія" для украинской армии собрали уже 120 миллионов гривен.