Жителям Білорусі заборонили покидати країну через наземні кордони: деталі

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Рада міністрів Білорусі вирішила тимчасово заборонити виїзд з країни через наземні пункти пропуску. Про це йдеться в постанові білоруського уряду, основні положення якої вступлять в силу 20 грудня, відзначає УНН.

У постанові сказано, що громадянам Білорусі і іноземцям з видом на проживання в цій країні заборонять виїзд через автодорожні пункти пропуску, пункти спрощеного пропуску, пункти пропуску на залізничних вокзалах і станціях, а також річкових портах.

Заборона не поширюється на власників дипломатичних і службових паспортів, відрядження та деякі інші категорії. Громадяни Білорусі з видом на проживання в іншій країні зможуть виїхати з Білорусі до місця постійного проживання один раз за півроку. Також громадяни зможуть виїхати з країни через важку хворобу або смерть близького родича в іншій країні, а також на лікування, роботу або навчання.

Згідно з новою постановою, білоруси і іноземці, що в’їжджають в Білорусь з країн, яких торкнувся COVID-19, повинні 10 днів дотримуватися ізоляції. Іноземці старше шести років, які в’їжджають в країну, повинні мати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену за три доби до в’їзду. Ця вимога серед іншого не поширюється на громадян, які мають дозвіл на проживання в Білорусі, а також на іноземців, які прямують транзитом.

В’їзд до Білорусі через наземні кордони обмежений з 30 жовтня 2020 року.

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