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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77291 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100466 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116667 просмотра

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3 марта, 11:09 • 151693 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Жителям Беларуси запретили покидать страну через наземные границы: детали

Жителям Беларуси запретили покидать страну через наземные границы: детали

Киев  •  УНН

 • 10824 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Совет министров Беларуси решил временно запретить выезд из страны через наземные пункты пропуска. Об этом говорится в постановлении белорусского правительства, основные положения которого вступят в силу 20 декабря, отмечает УНН.

В постановлении сказано, что гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство в этой стране запретят выезд через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также речных портах.

Запрет не распространяется на обладателей дипломатических и служебных паспортов, командировочных и некоторые другие категории. Граждане Беларуси с видом на жительство в другой стране смогут выехать из Беларуси к месту постоянного проживания один раз за полгода. Также граждане смогут выехать из страны из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника в другой стране, а также на лечение, работу или учебу.

Согласно новому постановлению, белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь из стран, затронутых COVID-19, должны 10 дней соблюдать изоляцию. Иностранцы старше шести лет, въезжающие в страну, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную за трое суток до въезда. Это требование среди прочего не распространяется на граждан, имеющих разрешение на проживание в Беларуси, а также на иностранцев, следующих транзитом.

Въезд в Беларусь через наземные границы ограничен с 30 октября 2020 года.

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