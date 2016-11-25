Жителя Полтави засудили до 17 років за напади на жінок

Встановлено, що впродовж жовтня-грудня 2015 року чоловік вчинив чотири розбійні напади на полтавок, спричинивши їм матеріальну шкоду на загальну суму майже 188 тис. грн. Окрім цього, двоє потерпілих отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Чоловік вистежував жінок у нелюдних місцях або проникав до будівель, як правило, у темну пору доби, наносив жертвам сильні удари та привласнював майно.

Одна з потерпілих працювала фармацевтом аптеки, тож нападник пограбував не лише жінку, а й поцупив понад 3 тис. грн із каси закладу.

Іншу потерпілу зловмисник добре знав, адже свого часу він облаштовував їй домогосподарство. Переконавшись, що жінка вдома сама, він побив її, забрав ювелірні вироби і втік з місця вчинення злочину. Від отриманих травм потерпіла невдовзі померла.

Злочинця засудили за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч.2, 3, 4 ст. 187 (розбій, вчинений особою, яка раніше вчиняла розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення та із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України до 17 років ув'язнення.