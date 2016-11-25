Жителя Полтавы приговорили к 17 годам за нападения на женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. За разбойные нападения на женщин жителя Полтавы приговорили к 17 годам заключения. Пр этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
Установлено, что на протяжении октября-декабря 2015 года мужчина совершил четыре разбойных нападения на полтавчанок, вызвав им материальный ущерб на общую сумму почти 188 тыс. грн. Кроме этого, двое пострадавших получили тяжелые телесные повреждения.
Мужчина выслеживал женщин в тихих местах или проникал в здания, как правило, в темное время суток, наносил жертвам сильные удары и присваивал имущество.
Одна из пострадавших работала фармацевтом аптеки, поэтому нападающий ограбил не только женщину, но и украл более 3 тыс. грн из кассы учреждения.
Другую потерпевшую злоумышленник знал, ведь в свое время он обустраивал ей домохозяйство. Убедившись, что женщина дома одна, он избил ее, забрал ювелирные изделия и скрылся с места совершения преступления. От полученных травм пострадавшая вскоре умерла.
Преступника осудили по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.2, 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный лицом, которое ранее совершало разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение и с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины до 17 лет заключения.