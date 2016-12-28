Жителя Черкащини засудили до 7 років за напади на жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. До семи років позбавлення волі засуджено зловмисника, який здійснював розбійні напади на жінок у м. Умань. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Встановлено, що зловмисник з лютого до березня 2014 року здійснив напад на 3 місцевих жительок й погрожуючи застосувати ножа, відкрито заволодів їхнім майном на загальну суму більш як 7,5 тис. грн.
Вироком суду 31-річного жителя міста Умань визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.187 (розбій) КК України і засуджено до сем років позбавлення волі.