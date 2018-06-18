Жителів західних областей попередили про погіршення погодних умов до кінця дня

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті місцями сильний дощ", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, потужна злива пройшла у Вінниці, через що вулиці міста перетворилися на річки. Також негода повалила дерева.



Вечері неділі, 17 червня, в Одеській області поблизу села Приморське на узбережжі Чорного моря пронісся смерч.



Раніше, очевидці сфотографували смерч у Кривому Розі.