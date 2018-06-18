Жителей западных областей предупредили об ухудшении погодных условий до конца дня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. До конца суток, 18 июня, в западных областях и Прикарпатье ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"В ближайший час и до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья.
Ужина воскресенье, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.
Ранее очевидцы сфотографировали смерч в Кривом Роге.