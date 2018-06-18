Жителей западных областей предупредили об ухудшении погодных условий до конца дня

"В ближайший час и до конца суток 18 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильный дождь", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, мощный ливень прошел в Виннице, из-за чего улицы города превратились в реки. Также непогода повалила деревья.



Ужина воскресенье, 17 июня, в Одесской области возле села Приморское на побережье Черного моря пронесся смерч.



Ранее очевидцы сфотографировали смерч в Кривом Роге.