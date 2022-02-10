Жителів Кривого Рогу налякав вибух біля міськради: СБУ проводила навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Кривому Розі сьогодні біля міської ради прогримів вибух, але як з’ясувалося, це були навчання Служби безпеки України. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
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Як інформували ЗМІ, кур'єр Нової пошти привіз до будівлі посилку, з якої пішов дим. Охоронець "повідомив" про посилку до поліції. Із будівлі міськвиконкому евакуювали працівників. Коробку винесли за межі будівлі і ліквідували шляхом контрольованого підриву.
Коресподенту УНН повідомили, що СБУ проводила наближені до реальних тренування.
"Це спецтренування, максимально наближені до реальних. Без попереднього попредження. Усі деталі про сценарій і суть тренувань - повідомимо додатково", — зазначили в СБУ.
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