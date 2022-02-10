Жителей Кривого Рога напугал взрыв возле горсовета: СБУ проводила учения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Кривом Роге сегодня возле городского совета прогремел взрыв, но как выяснилось, это были учения Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
Детали
Как информировали СМИ, курьер Новой почты привез в здание посылку, из которой пошел дым. Охранник "сообщил" о посылке в полицию. Из здания горисполкома эвакуировали работников. Коробку вынесли за пределы здания и ликвидировали путем контролируемого подрыва.
Корресподенту УНН сообщили, что СБУ проводила приближенные к реальным тренировки.
"Это спецтренировки, максимально приближенные к реальным. Без предварительного предупреждения. Все детали о сценарии и суть тренировок - сообщим дополнительно", — отметили в СБУ.
Напомним
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