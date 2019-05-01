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Жителі Відня вийшли на демонстрацію у День праці

Жителі Відня вийшли на демонстрацію у День праці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Жителі Австрії сьогодні, як і мешканці багатьох країн, відзначають День праці. Жителі Відня вийшли на демонстрацію. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Кілька сотень австрійців пройшлися вулицями Відня під бій барабанів. У руках багатьох були червоні кульки. Загалом червоний колір — головний колір демонстрації за права працівників.

Першотравень, або Міжнародний день праці, відзначається в 143 країнах, зокрема, і в Україні. В багатьох країнах цей день є вихідним, у тому числі й у нашій країні. В Україні День робітничої солідарності вперше відзначили у Львові — 1890 року. День Праці також був державним святом і неробочим днем в Українській Народній Республіці. У 2017 році Верховна Рада України внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких радянський “День міжнародної солідарності трудящих” був перейменований на “День праці”.

Щорічно 1-го травня День праці відзначають і в Австрії. За законом, це неробочий, святковий день. Сьогодні першотравневі мітинги проходять у Відні, вперше ж австрійці зустріли Першотравень весною 1890 року страйком віденський водіїв трамваїв, гірників і сталеварів.

Початок же Першотравневому руху поклали робітничі протести в Чикаго, які почалися 1 травня 1886 року, коли сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США вимагали впровадження 8-годинного робочого дня, підвищення зарплати, а також права створювати робітничі організації.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День праці. 1 травня оголошено вихідним днем.

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