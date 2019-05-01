Жители Вены вышли на демонстрацию в День труда

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109278 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113287 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115962 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116679 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146132 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115876 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140591 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145021 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130401 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130414 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Жители Вены вышли на демонстрацию в День труда

Жители Вены вышли на демонстрацию в День труда

Киев  •  УНН

 • 27003 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Жители Австрии сегодня, как и жители многих стран, отмечают День труда. Жители Вены вышли на демонстрацию. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Несколько сотен австрийцев прошлись по улицам Вены под бой барабанов. В руках многих были красные шарики. В общем красный цвет - главный цвет демонстрации за права работников.

Первомай, или Международный день труда, отмечается в 143 странах, в том числе и в Украине. Во многих странах этот день является выходным, в том числе и в нашей стране. В Украине День рабочей солидарности впервые отметили во Львове - 1890 года. День Труда также был государственным праздником и нерабочим днем в Украинской Народной Республике. В 2017 году Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым советский "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда".

Ежегодно 1 мая День труда отмечается и в Австрии. По закону, это нерабочий, праздничный день. Сегодня первомайские митинги проходят в Вене, впервые же австрийцы встретили Первомай весной 1890 забастовкой венский водителей трамваев, горняков и сталеваров.

Начало же Первомайскому движению положили рабочие протесты в Чикаго, которые начались 1 мая 1886 года, когда сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США требовали внедрения 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты, а также права создавать рабочие организации.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День труда. 1 мая объявлено выходным днем.

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