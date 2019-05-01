Жители Вены вышли на демонстрацию в День труда

Несколько сотен австрийцев прошлись по улицам Вены под бой барабанов. В руках многих были красные шарики. В общем красный цвет - главный цвет демонстрации за права работников.

Первомай, или Международный день труда, отмечается в 143 странах, в том числе и в Украине. Во многих странах этот день является выходным, в том числе и в нашей стране. В Украине День рабочей солидарности впервые отметили во Львове - 1890 года. День Труда также был государственным праздником и нерабочим днем в Украинской Народной Республике. В 2017 году Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым советский "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда".

Ежегодно 1 мая День труда отмечается и в Австрии. По закону, это нерабочий, праздничный день. Сегодня первомайские митинги проходят в Вене, впервые же австрийцы встретили Первомай весной 1890 забастовкой венский водителей трамваев, горняков и сталеваров.

Начало же Первомайскому движению положили рабочие протесты в Чикаго, которые начались 1 мая 1886 года, когда сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США требовали внедрения 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты, а также права создавать рабочие организации.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День труда. 1 мая объявлено выходным днем.



