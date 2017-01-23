Житель Житомирщини випав під час руху з маршрутки та загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Житомирщині внаслідок раптового відкриття дверей під час руху пасажирського мікроавтобуса з салону випав чоловік та від отриманих травм загинув. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Житомирської області.
За попередньою інформацією, у селі Сонячному близько 11.30 під час руху приміського маршрутного автобуса, під керуванням 37-річного житомирянина, сталось раптове відкриття дверей.
Внаслідок цього один з пасажирів, 67-річний місцевий житель, випав із салону автобуса на дорогу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.
Наразі розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, у рамках якого триває з’ясування причин та обставин події.