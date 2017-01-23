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Житель Житомирской области выпал во время движения из маршрутки и погиб

Житель Житомирской области выпал во время движения из маршрутки и погиб

Киев • УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Житомирской области в результате внезапного открытия дверей во время движения пассажирского микроавтобуса с салона выпал человек и от полученных травм погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

По предварительной информации, в селе Солнечном около 11.30 во время движения пригородного маршрутного автобуса, под управлением 37-летнего жителя Житомира, произошло внезапное открытие дверей.

В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

Сейчас начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

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